В рамках уголовного дела по факту гибели срочного военнослужащего задержан сослуживец

В рамках уголовного дела по факту гибели срочного военнослужащего, рядового Самвела Седраковича Санеяна 29 апреля задержан его сослуживец по подозрению в нарушении правил обращения с оружием, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 373 УК Армении). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении.

Как сообщалось ранее, 28 апреля 2022 года около 19:20 Самвел Санеян получил смертельное ранение на боевом посту воинской части N министерства обороны Армении.