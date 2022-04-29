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В рамках уголовного дела по факту гибели срочного военнослужащего задержан сослуживец

В рамках уголовного дела по факту гибели срочного военнослужащего задержан сослуживец

В рамках уголовного дела по факту гибели срочного военнослужащего, рядового Самвела Седраковича Санеяна 29 апреля задержан его сослуживец по подозрению в нарушении правил обращения с оружием, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 373 УК Армении). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении.

Как сообщалось ранее, 28 апреля 2022 года около 19:20 Самвел Санеян получил смертельное ранение на боевом посту воинской части N министерства обороны Армении.


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