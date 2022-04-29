Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву

СБ ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву, когда в городе находился генсек организации Антониу Гутерреш. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила на заседании Совбеза постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд.

"Во время визита генсека в Киев были нанесены ракетные удары по городу, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы связались с секретариатом ООН и выяснили, что генсек и его команда не пострадали", - сказала Вудворд, председательствующая в Совбезе в апреле.

"У нас будет шанc обсудить этот очень серьезный вопрос и визит генсека ООН (в РФ и на Украину – ред.) во время наших дискуссий по Украине на следующей неделе - под председательством США", - добавила она.