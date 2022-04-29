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Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву

Совбез ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву

СБ ООН обсудит на следующей неделе вчерашний ракетный удар по Киеву, когда в городе находился генсек организации Антониу Гутерреш. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила на заседании Совбеза постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд.

"Во время визита генсека в Киев были нанесены ракетные удары по городу, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы связались с секретариатом ООН и выяснили, что генсек и его команда не пострадали", - сказала Вудворд, председательствующая в Совбезе в апреле.

"У нас будет шанc обсудить этот очень серьезный вопрос и визит генсека ООН (в РФ и на Украину – ред.) во время наших дискуссий по Украине на следующей неделе - под председательством США", - добавила она.


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