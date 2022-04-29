КС признал конституционным решение об избрании Алена Симоняна председателем НС Армении

Конституционный суд Армении 2 сентября 2021 года получил иск о проверки конституционности решения Национального Собрания Армении от 2 августа 2021 года АЖО-01-А. Отметим, что согласно указанному решению, Ален Симонян был избран председателем Национального Собрания Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, на заседании 29 апреля Конституционный суд решил, что вышеуказанное решение НС соответствует Конституции Республики Армения.

В соответствии с частью 2 статьи 170 Конституции, настоящее решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.