Министр обороны Армении посетил приграничные боевые позиции

Министр обороны Армении Сурен Папикян 29 апреля с рабочим визитом посетил одну из воинских частей, расположенных на южном направлении республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО, Папикян ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ в воинской части, условиями проживания военнослужащих в зданиях модульного типа.

Сурен Папикян также посетил опорные пункты в приграничной зоне, ознакомился с условиями несения боевого дежурства, побеседовал с дежурными военнослужащими.

Министр обороны уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности боевых позиций и объектов инфраструктуры и технического оснащения, дал соответствующие поручения и указания по выполнению фортификационных и обстановочных работ с надлежащим качеством и в короткие сроки.