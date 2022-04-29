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Накануне Дня гражданина председатель НС Армении встретился со студентами областей 

Накануне Дня гражданина председатель НС Армении встретился со студентами областей 

Накануне Дня гражданина, 29 апреля, председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян в рамках ознакомительного визита встретился с учащимися различных областей Армении в находящейся в НС Ереванской школе политических курсов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, встреча с председателем НС прошла в непринужденной и искренней обстановке. А.Симонян дал исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы гостей.

Учащиеся из регионов интересовались, в частности, послевоенной ситуацией, безопасностью границ, ролью оппозиции. Многие из них изъявили желание стать в будущем политиками.

Председатель НС заметил, что борьба с вызовами закаляет, формирует грамотного гражданина и хорошего человека, является залогом успеха.


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