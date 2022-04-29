Накануне Дня гражданина председатель НС Армении встретился со студентами областей 

Накануне Дня гражданина, 29 апреля, председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян в рамках ознакомительного визита встретился с учащимися различных областей Армении в находящейся в НС Ереванской школе политических курсов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, встреча с председателем НС прошла в непринужденной и искренней обстановке. А.Симонян дал исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы гостей.

Учащиеся из регионов интересовались, в частности, послевоенной ситуацией, безопасностью границ, ролью оппозиции. Многие из них изъявили желание стать в будущем политиками.

Председатель НС заметил, что борьба с вызовами закаляет, формирует грамотного гражданина и хорошего человека, является залогом успеха.