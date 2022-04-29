Премьер-министр Пашинян принял регионального директора ВОЗ

Премьер-министр Никол Пашинян принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ВОЗ, выразил благодарность за поддержку сферы здравоохранения Армении, особо отметив борьбу с пандемией коронавируса. Никол Пашинян подчеркнул, что развитие сферы здравоохранения является одним из приоритетов правительства Армении, и исполнительная власть осуществляет ключевые реформы для сохранения и улучшения здоровья населения, стремясь к предоставлению доступных и качественных услуг. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность консультативной помощи Всемирной организации здравоохранения.

Региональный директор ВОЗ подчеркнул важность партнерства с правительством Армении и высоко оценил предпринятые Арменией для преодоления пандемии меры, которые позволили спасти жизни и в то же время сохранять экономику открытой. Ханс Клюге приветствовал инициированные правительством во главе с премьер-министром Армении реформы в области общественного здравоохранения, и выразил поддержку этому процессу со стороны ВОЗ.

Собеседники обсудили текущую ситуацию с Covid-19. Была подчеркнута важность последовательного осуществления процесса вакцинации. Состоялся обмен мнениями о процессе реформ по разным направлениям, была подчеркнута их важность.

В ходе встречи были затронуты возникшие вследствие 44-дневной войны гуманитарные вопросы. В этом контексте премьер-министр коснулся проблемы возвращения армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, подчеркнув важность поднятия этого вопроса международными организациями.

Стороны подтвердили готовность к углублению эффективного партнерства.