Население Грузии уменьшается – новые данные статистики

В Грузии по состоянию на 1 января 2022 года проживали 3 688 600 человек, что на 1,1% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Согласно данным ведомства, в 2021 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (- 13 960) и отрицательное миграционное сальдо (-25 966).

По данным на 1 января 2022 года, 59,7% населения Грузии проживает в городских поселениях. При этом население Тбилиси составляет почти треть всего населения страны.

Что касается возраста населения, то доля граждан в возрасте 0-14 лет составляет 20,8% граждан. В Грузии проживают 63,7% граждан в возрасте 15-64 лет – 63,7%, а 15,5% – это люди старше 65 лет.

Численность мужчин составляет 1, 770 миллиона, а женщин – 1,919 миллиона. То есть в Грузии проживает 48% мужчин и 52% женщин. На каждые сто женщин приходится 92 мужчины.

Ожидаемая длительность жизни снизилась на 2 и составляет 71,4 года. Мужчины в среднем живут 67,5 лет, а женщины – 75,4.

В 2021 году численность эмигрантов составила 99 974 человека, что на 34,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А численность иммигрантов снизилась на 17,8% и составила 74 008 человек.