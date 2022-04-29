Перед выездом в Турин Роза Лин приняла участие в последней репетиции

Представитель Армении на конкурсе песни «Евровидение-2022» Роза Лин приняла участие в последней репетиции на Общественном телевидении, которая продолжится уже в Турине на большой сцене общеевропейского конкурса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

Исполнительный директор Общественной телекомпании Армении Ованес Мовсисян пожелал успехов Розе Линн, отметив: «По отзывам о мероприятиях в Армении и промотурам видно, что нашу участницу и песню полюбили. Мы надеемся, что исполнение Розы и постановка номера понравится европейской аудитории».

Напомним, Роза Лин выступит 10 мая в первом полуфинале «Евровидения».