Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-04-22

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 апреля, курс доллара США сократился на 3.41 драмa и составил 453.26 драм. Курс евро сократился на 0.41 драмa и составил 478.91 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 6.40 драм. Курс британского фунта вырос на 0.46 драмa и составил 569.79 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 167.40 драмa и составила 27520.44 драм. Цена серебра сократилась на 9.52 драмa и составила 337.50 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.