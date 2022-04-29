Азиатские индексы - 29-04-22

ТОКИО, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26847.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1899.62 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.41% и составил 3047.06 пункта, а HANG SENG вырос на 4.01% и составил 21089.39 пункта.