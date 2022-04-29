FT: КНДР готовится провести первые с 2017 года ядерные испытания

КНДР ведет подготовку к новым ядерным испытаниям - первым с 2017 года. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на утверждение вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Последние спутниковые снимки ядерного полигона в Пхунгери, как информирует издание, указывают на то, что "подготовка идет полным ходом". На полигоне фиксируются работы по возведению новых зданий, перемещению строительных материалов, а также концентрация оборудования в непосредственной близости от площадки. По словам авторов исследования, оценки которых приводит газета, темпы подготовки позволяют предположить, что испытания могут быть проведены с мая по сентябрь 2022 года.

В прошлый раз испытания ядерного оружия проводились в республике 3 сентября 2017 года. По утверждению властей КНДР, в ходе них был подорван компактный водородный (термоядерный) заряд, который можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Оценки мощности взорванной бомбы разнятся: по данным Минобороны Японии, она составила 70 килотонн, а по сведениям Республики Корея, - 100 килотонн.