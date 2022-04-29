Ирландия может направить замороженные российские активы в пользу Украины

Ирландия может направить более одного миллиарда евро замороженных в рамках санкций ЕС российских активов на восстановление Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр иностранных дел страны Саймон Ковени.

"Некоторые страны-члены (Евросоюза) предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению", - приводит газет Irish Times заявление министра. Ковени отметил, что перед утверждением этого решения необходимо провести широкое обсуждение, чтобы гарантировать четкую и надежную правовую базу. В свою очередь представители ирландской оппозиции предложили использовать замороженные средства на гуманитарную помощь украинским беженцам, находящимся в Ирландии.

Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, отмечает издание.

Ранее Европейская комиссия заявила, что ЕС в рамках введенных ранее персональных санкций против физлиц и организаций России и Белоруссии заморозил российских и белорусских активов на сумму почти 30 миллиардов евро и заблокировал транзакции на 196 миллиардов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.