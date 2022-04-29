Форш перенес микроинсульт. Певца скоро выпишут из больницы
16:17, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Заслуженный артист РА, певец, композитор Ваан Геворгян (Форш) чувствует себя хорошо, идет на поправку. Об этом «Арменпресс» сообщил сын певца Арег Геворгян.
«Произошёл микроинсульт, который не страшно, пройдет бесследно», - отметил Арег Геворгян.
Как сообщили Арменпресс близкие к семье Горгян, певец уже несколько дней находится в больнице. Выпишут через два дня.
В Интернете появилась информация, что певца Форша доставили в медицинский центр «Наири» с сердечным приступом.
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