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Президент Индонезии пригласил Зеленского посетить саммит G20 на Бали

Президент Индонезии пригласил Зеленского посетить саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Группы двадцати, который пройдет в ноябре на острове Бали. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении индонезийского лидера.

"Во время состоявшегося телефонного разговора я пригласил президента Зеленского присутствовать на саммите G20", - указал Видодо. "Мы понимаем, что деятельность G20 направлена на восстановление мировой экономики", - продолжил президент. По его словам, при реализации данной задачи "необходимо учитывать две важнейшие проблемы: во-первых, пандемию коронавируса, во-вторых, кризис на Украине".

Видодо также "выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий и продолжение мирного решения проблем посредством переговоров".

Индонезия на правах председателя в "двадцатке" имеет право приглашать другие государства, формально не входящие в G20. Как ожидается, в этом году в мероприятиях, в том числе итоговом саммите, примут участие Испания, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, а также Камбоджа как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Сенегал как председатель Африканского союза, Белиз как председатель Карибского сообщества и Ниуэ (государство, ассоциированное с Новой Зеландией) как председатель Форума тихоокеанских островов.


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