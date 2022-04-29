Президент Индонезии пригласил Зеленского посетить саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Группы двадцати, который пройдет в ноябре на острове Бали. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении индонезийского лидера.

"Во время состоявшегося телефонного разговора я пригласил президента Зеленского присутствовать на саммите G20", - указал Видодо. "Мы понимаем, что деятельность G20 направлена на восстановление мировой экономики", - продолжил президент. По его словам, при реализации данной задачи "необходимо учитывать две важнейшие проблемы: во-первых, пандемию коронавируса, во-вторых, кризис на Украине".

Видодо также "выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий и продолжение мирного решения проблем посредством переговоров".

Индонезия на правах председателя в "двадцатке" имеет право приглашать другие государства, формально не входящие в G20. Как ожидается, в этом году в мероприятиях, в том числе итоговом саммите, примут участие Испания, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, а также Камбоджа как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Сенегал как председатель Африканского союза, Белиз как председатель Карибского сообщества и Ниуэ (государство, ассоциированное с Новой Зеландией) как председатель Форума тихоокеанских островов.