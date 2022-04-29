Мирзоян принял предложение Лаврова встретиться с Байрамовым в Душанбе

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 29 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, собеседники выразили удовлетворение итогами официального визита премьер-министра РА в Россию, подтвердили приверженность сторон положениям совместного заявления от 19 апреля премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.



Министры иностранных дел обсудилипроцесс выполнения обязательств, взятых на себя трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 год и 11 января и 26 ноября 2021 г., затронули вопрос формирования комиссии по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подтвердил позицию Армении в отношении процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе, переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном.



Министр Мирзоян согласился с предложением российской стороны о проведении трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 13 мая в Душанбе.