Аэропорт Тель-Авива эвакуировали из-за снаряда в багаже американских туристов

В международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве была объявлена угроза взрыва и проведена эвакуация после того, как в багаже семьи из США был обнаружен неразорвавшийся снаряд, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Jeruselem Post со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, американские туристы нашли неразорвавшийся снаряд во время посещения Голанских высот и решили увезти его с собой. Когда они показали инспекторам службы безопасности неразорвавшийся снаряд, была объявлена экстренная эвакуация из-за угрозы взрыва.

На кадрах из соцсетей видно, что после объявления в аэропорту началась паника. Один мужчина был госпитализирован с травмами после того, как попытался перелезть через багажную карусель.

Членов семьи, которые принесли бомбу в аэропорт, посадили на рейс после допроса сотрудниками службы безопасности.