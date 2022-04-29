Ален Симонян принял делегацию во главе с директором Европейского регионального бюро ВОЗ
15:17, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 29 апреля Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.
Как сообщили «Арменпресс» в Национальном Собрании, Ален Симонян приветствовал подписанное накануне соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Армении и Европейским региональным бюро ВОЗ, выразив надежду, что оно будет способствовать развитию системы здравоохранения во всех направлениях.
На встрече речь шла о многогранной помощи, оказываемой Армении Всемирной организацией здравоохранения в борьбе с эпидемией.
Обе стороны особо отметили реализацию законодательных инициатив, направленных на реформу здравоохранения. Также была подчеркнута важность доступа к различным направлениям здравоохранения и предоставления качественных услуг.
Во встрече приняли участие министр здравоохранения РА Анаит Аванесян и заместитель министра Лена Нанушян, председатель Постоянной комиссии НС по вопросам здравоохранения, член фракции "Гражданский договор" Нарек Зейналян и депутат фракции "Гражданский договор" Арсен Торосян.
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