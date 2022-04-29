Во главе с вице-премьером обсужден ход подготовительных работ к песенному конкурсу "Детское Евровидение-2022"







В конце 2021 года Общественное телевидение Армении получило право на проведение «Детского Евровидения-2022».



Обсуждались подготовка к проведению мероприятия на высоком уровне и предстоящие дела.



Араик Арутюнян акцентировал внимание на вопросе проведения лучшего международного конкурса в нашей стране. Исполнительный директор Общественного телевидения Оганес Мовсисян представил программу поддержки, ожидаемую от каждого ведомства.



Поскольку "Детское Евровидение-2022", а также ряд других важных мероприятий пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, в настоящее время в комплексе ведутся ремонтные работы, которые также стали предметом обсуждения. ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В правительстве состоялось заседание комиссии по подготовке и организации конкурса песни «Детское Евровидение-2022» во главе с руководителем аппарата премьер-министра, председателем комиссии Араиком Арутюняном. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, комиссия окажет содействие Общественному телевидению Армении в организации европейского музыкального мероприятия.В конце 2021 года Общественное телевидение Армении получило право на проведение «Детского Евровидения-2022».Обсуждались подготовка к проведению мероприятия на высоком уровне и предстоящие дела.Араик Арутюнян акцентировал внимание на вопросе проведения лучшего международного конкурса в нашей стране. Исполнительный директор Общественного телевидения Оганес Мовсисян представил программу поддержки, ожидаемую от каждого ведомства.Поскольку "Детское Евровидение-2022", а также ряд других важных мероприятий пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, в настоящее время в комплексе ведутся ремонтные работы, которые также стали предметом обсуждения.