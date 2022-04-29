Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова

Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась, как передает Арменпресс, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска. Среднее количество заболевших сейчас в день составляет 7-8 тысяч. Темпы снижения заболеваемости замедлились", - сказала Попова на совещании, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.

Она отметил, что коронавирусная инфекция на сегодняшний день при планировании летнего отдыха заставляет просчитывать риски и предусматривать мероприятия для снижения этих рисков и для купирования возможности ее распространения.