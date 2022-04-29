Инфляция в зоне евро в апреле осталась на рекордном уровне
Инфляция в еврозоне в апреле в годовом исчислении осталась на рекордном уровне в 7,5%. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу статистическое агентство ЕС (Евростат).
Этот показатель является самым высоким за все время существования зоны евро.
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