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Инфляция в зоне евро в апреле осталась на рекордном уровне

Инфляция в зоне евро в апреле осталась на рекордном уровне

Инфляция в еврозоне в апреле в годовом исчислении осталась на рекордном уровне в 7,5%. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу статистическое агентство ЕС (Евростат).

Этот показатель является самым высоким за все время существования зоны евро.


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