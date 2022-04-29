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Министр иностранных дел Грузии прибудет в Армению

Министр иностранных дел Грузии прибудет в Армению
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 29-30 апреля посетит с официальным визитом Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщается на странице пресс-секретаря МИД РА в Facebook.

"30 апреля в Министерстве иностранных дел РА состоится встреча министров иностранных дел Армении и Грузии, после чего будут сделаны заявления для прессы. В рамках официального визита также запланированы встречи с Президентом РА, Премьер-министром РА и Председателем НС РА», - говорится в сообщении.
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