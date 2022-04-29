Правительство Армении выделит 20 млрд драмов на жилищные проекты Арцаха
14:34, 29 Апрель, 2022
СТЕПАНАКЕРТ, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении выделит дополнительно 20 млрд драмов на жилищные проекты Арцаха с учетом неотложных потребностей Арцаха в жилье. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.
"Сегодня, во главе с Президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, мы встретились с некоторыми членами правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Двумя основными вопросами повестки дня были социально-экономическая ситуация в Арцахе и урегулирование азербайджано-карабахского конфликта", - написал он. При этом он добавил, что с партнерами Армении достигнута договоренность о том, что в течение этого года правительство РА выделит дополнительные 20 млрд драмов на жилищно-строительные программы Арцаха, учитывая насущные жилищные нужды Арцаха.
"Безусловно, они также обменялись мнениями о безопасности, статусе и процессе урегулирования конфликта в Арцахе", - говорится в записи госминистра.
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