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Правительство Армении выделит 20 млрд драмов на жилищные проекты Арцаха

Правительство Армении выделит 20 млрд драмов на жилищные проекты Арцаха
СТЕПАНАКЕРТ, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении выделит дополнительно 20 млрд драмов на жилищные проекты Арцаха с учетом неотложных потребностей Арцаха в жилье. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.

"Сегодня, во главе с Президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, мы встретились с некоторыми членами правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Двумя основными вопросами повестки дня были социально-экономическая ситуация в Арцахе и урегулирование азербайджано-карабахского конфликта", - написал он. При этом он добавил, что с партнерами Армении достигнута договоренность о том, что в течение этого года правительство РА выделит дополнительные 20 млрд драмов на жилищно-строительные программы Арцаха, учитывая насущные жилищные нужды Арцаха.

"Безусловно, они также обменялись мнениями о безопасности, статусе и процессе урегулирования конфликта в Арцахе", - говорится в записи госминистра.
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