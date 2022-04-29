Экстренная встреча министров по вопросам энергетики ЕС пройдет 2 мая

Министры по вопросам энергетики стран Европейского союза проведут 2 мая экстренную встречу для обсуждения поставок российского газа и оплаты в рублях. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу в эфире Польского телевидения министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"2 мая будет в срочном порядке созван совет министров по энергетическим вопросам. Этот вопрос [покупки российского газа и платежей в рублях] будет одним из главных пунктов обсуждения. Я не рассчитываю, что страны ясно выскажутся, но, возможно, мы узнаем больше. Даже если страна ранее декларировала платежи в рублях, она может от этого отказаться", - сказала Москва.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Однако Польша продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет это делать. После приостановки прямых поставок из России из-за отказа платить по новой схеме российский газ идет в Польшу реверсом из Германии по газопроводу "Ямал - Европа".