В апреле уровень озера Севан поднялся на 4 сантиметра
14:07, 29 Апрель, 2022
ГАВАР, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. За 28 дней апреля уровень озера Севан поднялся на 4 сантиметра. Как сообщили «Арменпресс» в службе "Армгидромет" МЧС РА, по состоянию на 28 апреля 2022 года озеро Севан находилось на высоте 1900 метров 50 сантиметров над уровнем моря, против отметки 1900 метров 74 сантиметра, зарегистрированной на том же день предыдущего года. Согласно тому же источнику, 4 апреля этого года озеро Севан находилось на высоте 1900 метров 46 сантиметров над уровнем моря. С января по 28 апреля 2022 года по тоннельному водоводу Арпа-Севан в озеро Севан передано 58 миллионов 603 тысячи кубометров воды, из них за апрель 35 миллионов 100 тысяч кубометров. Изменился режим рек, впадающих в Севан.
Хосров Хлгатян
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