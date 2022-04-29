Севанский государственный колледж станет центром передовой технологической подготовки в области солнечных систем

ГАВАР, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках децентрализованного сотрудничества между городами-побратимами Гренобля, Франция, и Севаном, Армения, в Севане была реализована программа технологического обучения «Солнце», целью которой является создание центра технологического обучения в области электротехники, машиностроения и энергетики.



Как сообщили «Арменпресс» в аппарате муниципалитета Севанской общины, в рамках программы были проведены 5-недельные технологические курсы, которые проводились в соответствии с французскими стандартами, обеспечивающими конкурентоспособность и инновации на энергетическом рынке.



Церемония закрытия курса состоялась 28 апреля в Севанском многофункциональном государственном колледже с участием армянских и французских партнеров. В ходе церемонии 12 участникам тренинга были вручены сертификаты, после чего между компаниями и участниками были подписаны договоры об оперативной стажировке.



С приветственной речью по поводу реализованной программы выступил заместитель губернатора Гегаркуника Рубик Навоян, который поздравил общину Севана и подготовленных специалистов, поблагодарил муниципалитет Гренобля и спонсоров за проявление такой инициативы. Заместитель губернатора выразил надежду, что подобные инициативы будут способствовать решению различных социально-экономических проблем и дальнейшему расширению дружбы, сложившейся между двумя сторонами.



Программа технологического обучения «Солнце» была реализована в сотрудничестве со Швейцарским гуманитарным фондом «КАЗА» и Армянской федерацией Овер-Рон-Альп.

Хосров Хлгатян