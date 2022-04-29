На большей части территории страны ожидаются дожди и грозы
13:48, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На территории республики 29 апреля и во второй половине дня 1 мая, 2, 4 апреля в большинстве областей временами ожидаются дожди, во второй половине дня 30 апреля и во второй половине дня 3 мая в отдельных регионах ожидаются дожди и грозы.
Как сообщает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга министерства окружающей среды РА сообщает, что ночью 30 апреля и 1, 3 мая осадков не ожидается. Ветер будет 2-5 м/с западный, во время грозы ветер усилится со скоростью 15-20 м/с. Днем 29 апреля температура воздуха понизится на 4-6 градусов, а днем 30 апреля повысится на 2-4 градуса.
29 апреля, 1, 2, 4 мая в Ереване ожидается дождь с грозой, во время грозы ветер усилится до 15-18 м/с. Днем 30 апреля в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди с грозой.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм