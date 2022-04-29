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Палата представителей США проголосовала за "ленд-лиз" для Украины

Палата представителей США проголосовала за "ленд-лиз" для Украины

Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила в четверг законопроект о "ленд-лизе" для Украины, который призван упростить оказание военной помощи Киеву, передает Арменпресс.

Документ одобрили подавляющим большинством голосов - 417 "за" и 10 "против", свидетельствуют результаты голосования.

"Законопроект даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы. При этом предоставление такой техники Украине по-прежнему должно осуществляться с законами, касающимися ее последующего возвращения", - говорится в описании к документу на сайте Конгресса.

6 апреля документ был принят Сенатом США. Теперь законопроект поступит в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

 


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