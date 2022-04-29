День солидарности с палестинцами, или "День Иерусалима" ("Руз-е Кудс"), проходит в пятницу в Иране, передает Арменпресс.

По всей стране организованы многотысячные митинги и шествия в защиту Палестины и против империализма. Как сообщает корреспондент ТАСС, участники скандируют "Смерть Америке!", "Смерть Израилю!", "Смерть Англии!"

Массовые мероприятия были организованы во многих городах, включая Тегеран, Исфахан, Тебриз, Мешхед, Йезд и Шираз.

"День Иерусалима" был учрежден в 1979 году в Иране и празднуется в последнюю пятницу священного для мусульман месяца рамадан. Эта дата символизирует поддержу палестинцев и противодействие Израилю и западному империализму.