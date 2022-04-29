Арцах не видит направления для отклонения от права на самоопределение: Араик Арутюнян







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«Поэтому хочу поблагодарить вас за мнение, что любая тема, любой документ, который будет обсуждаться с правительством Арцаха, будет основываться на логике народа. Конечно, хочу отметить, что по-другому нельзя. Нам предстоит вести долгую политическую борьбу. Безопасная составляющая сегодня является самой важной», — сказал президент, добавив, что стабильность, созданная при непосредственном посредничестве российских миротворцев, сегодня позволяет обсуждать социально-экономические программы.



По словам Арутюняна, возможны социально-экономические программы, потому что, если в Арцахе нет людей, становится бессмысленным говорить о политической борьбе и безопасности. «Поэтому сегодня снова становятся актуальными демографические и социально-экономические программы. Программы, начатые после войны, продолжаются», - сказал Араик Арутюнян.



Премьер-министр РА Никол Пашинян счел тревожным тот факт, что азербайджанские подразделения вторглись в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. "Надеемся, что представители российского миротворческого контингента обеспечат вывод азербайджанских подразделений из зоны ответственности российского миротворческого контингента", - сказал премьер. ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армяне Арцаха принимают повестку мира, с другой стороны, они не видят никакого направления для отклонения от права на самоопределение.Как сообщает «Арменпресс» , об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном.«Поэтому хочу поблагодарить вас за мнение, что любая тема, любой документ, который будет обсуждаться с правительством Арцаха, будет основываться на логике народа. Конечно, хочу отметить, что по-другому нельзя. Нам предстоит вести долгую политическую борьбу. Безопасная составляющая сегодня является самой важной», — сказал президент, добавив, что стабильность, созданная при непосредственном посредничестве российских миротворцев, сегодня позволяет обсуждать социально-экономические программы.По словам Арутюняна, возможны социально-экономические программы, потому что, если в Арцахе нет людей, становится бессмысленным говорить о политической борьбе и безопасности. «Поэтому сегодня снова становятся актуальными демографические и социально-экономические программы. Программы, начатые после войны, продолжаются», - сказал Араик Арутюнян.Премьер-министр РА Никол Пашинян счел тревожным тот факт, что азербайджанские подразделения вторглись в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. "Надеемся, что представители российского миротворческого контингента обеспечат вывод азербайджанских подразделений из зоны ответственности российского миротворческого контингента", - сказал премьер.