В Китае обрушилось шестиэтажное здание

Шестиэтажное здание обрушилось в пятницу в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае, сообщения о жертвах и пострадавших пока не поступали, как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в пятницу в районе Ванчэн рядом с медицинским институтом города Чанша, к 12.50 по местному времени (7.50 мск) на место прибыла первая группа пожарных и спасателей. Общая площадь здания составляет около 800 квадратных метров, на первом этаже располагались магазины, на втором – предприятия общественного питания, на третьем – частный кинотеатр, на 4-6 этажах располагалась небольшая гостиница. Над шестым этажом была также мансарда, принадлежавшая владельцу здания.

Причины обрушения пока не установлены, также на данный момент неизвестно, сколько человек находились в здании в момент инцидента.