СМИ: в Японии подтверждена гибель 14 человек с затонувшего круизного судна

По меньшей мере 14 человек с круизного судна KAZU 1, которое на минувших выходных затонуло у берегов острова Хоккайдо на севере Японии, погибли. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось об 11 подтвержденных жертвах крушения судна.

Кроме того, в пятницу сотрудники Береговой охраны Японии обнаружили судно KAZU 1 на морском дне. Оно находится на глубине порядка 100 м.

По данным агентства Kyodo, японская береговая охрана получила сообщение от российской стороны, которая заметила человека в спасательном жилете у западного берега острова Кунашир. Его не удалось спасти из-за плохих погодных условий.

23 апреля KAZU 1 отправило сигнал о помощи, после чего связь с судном прервалась. На его борту находились 24 пассажира, включая двух детей, а также капитан и его помощник. В поисковой операции в районе инцидента задействованы береговая охрана и Силы самообороны Японии. Кроме того, в связи с произошедшим при канцелярии главы правительства был сформирован кризисный штаб по сбору и анализу информации.