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Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая

Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая

Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России, передает Арменпресс.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 мск", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Речь идет о таких городах как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В конце апреля Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.


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