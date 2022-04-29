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Дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы

Дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Дзюдоисты Фердинанд Карапетян и Арсен Аветисян примут участие в чемпионате Европы 29 апреля в Софии, Болгария.

Как сообщает «Арменпресс», для лучшей подготовки к турниру дзюдоисты во главе с главным тренером команды Ованесом Давтяном приняли участие в международном учебно-тренировочных сборах на курорте Тата в Венгрии, а перед этим провели сборы в Грузии. 

Добавим, что чемпионат Европы завершится 1 мая.
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