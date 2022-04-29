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Тяжелоатлеты Армении готовятся к чемпионату Европы

Тяжелоатлеты Армении готовятся к чемпионату Европы
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Сборная Армении по тяжелой атлетике продолжает подготовку к чемпионату Европы.

Как передает «Арменпресс», Национальный олимпийский комитет Армении сообщает, что очередной тренировочный сбор в Цахкадзоре завершился 28 апреля. Тренерский совет уделял больше внимания индивидуальной подготовке, чтобы максимально исправить недостатки тяжелоатлетов. На виду было и здоровье, и морально-психологическое состояние спортсменов.

С 3 мая подготовительные тренировки продолжатся на спортивном курорте Абовян. Тренеры будут руководствоваться заранее подготовленной программой.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует 28 мая в Тиране, столице Албании.
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