64 конгрессмена поддержали проект о лишении Азербайджана военной помощи и о предоставлении Армении и Арцаху $150 млн

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 апреля 64 членов Палаты представителей США написали письмо председателю комитета по ассигнованиям с просьбой прекратить военную помощь США Азербайджану и выделить $150 млн Армении и Арцаху для решения гуманитарного кризиса и кризиса безопасности в Азербайджане. .



Как сообщили «Арменпресс» в центральном офисе Армянского национального комитета Америки, эти два направления являются одними из основных политических приоритетов Армянского национального комитета Америки, для реализации которых периодически проводится работа с привлечением общинных организаций других стран, действующих в США.

Комментируя причастность большого числа конгрессменов к упомянутой инициативе, исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян отметил:



"Мы стоим рядом с 64 членами Конгресса, которые на 2023 фискальный год призывают оказать довольно действенную помощь Арцаху и Армении, противодействовать непрекращающимся нападениям Азербайджана и реально изменить качество жизни около 100 000 армян. В ближайшие месяцы мы продолжим работу с членами Палаты представителей, Сената, чтобы гарантировать, что деньги налогоплательщиков США не будут использованы для поддержки политики геноцида в Турции и Азербайджане".



В двухпартийном письме законодатели под руководством сопредседателя армянской комиссии Конгресса Фрэнка Паллона заявили, что народ Арцаха продолжает сталкиваться с тяжелыми трудностями, возникшими как из-за азербайджанской агрессии 2020 года, так и из-за продолжающихся до сих пор провокаций против невинных граждан, и что выделяемая Арцаху помощь в размере 50 миллионов долларов " поможет армянским беженцам предоставить помощь, жилье, продовольственную безопасность, здравоохранение, восстановление и разминирование, что необходимо для восстановления их сообществ, реорганизации их жизни».

Законодатели объяснили обоснованность своего предложения помощи Армении в размере 100 миллионов долларов тем, что это поможет укрепить американо-армянское стратегическое партнерство, усилить присутствие США, усилить влияние в Армении и регионе.



В своем письме законодатели призвали к полному восстановлению выполнения «Резолюции 907», запрещающей оказание США помощи Азербайджану, а также объявили о необходимости освобождении армянских военнопленных.



Армянский национальный комитет Америки тесно сотрудничает с Ф․ Паллоне, с руководством Армянской комиссии Конгресса для обеспечения реализации этого проармянского проекта. В связи с этим Армянский национальный комитет мобилизовал армяно-американскую общину, отправив более 50 тысяч писем конгрессменам через специальную электронную платформу комитета.