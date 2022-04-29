Никол Пашинян представил новоназначенного министра коллективу министерства ВТП
11:48, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян представил коллективу Министерства высокотехнологичной промышленности новоназначенного министра Роберта Хачатряна.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, премьер-министр поблагодарил президента РА, бывшего министра Ваагна Хачатуряна за работу, проделанную на этом посту, поздравил его и пожелал успехов Роберту Хачатряну.
«Господин Хачатурян смог за короткое время создать в министерстве функциональную команду. Атмосфера вокруг министерства в это время была очень позитивной. Мы видели очень конкретные программы, результаты. Мы надеемся, что общественность будет более осведомлена о некоторых из них и других. Здесь один из членов этой команды, г-н Хачатрян, сменяет г-на Хачатуряна на посту министра. Еще раз спасибо, господин Президент. Господин Хачатрян, поздравляю Вас с назначением, уверен, что Вы обеспечите преемственность и эффективность программ.
Господин Хачатурян, господин Президент, уверен, что Вы и впредь будете уделять внимание сфере, будете способствовать реализации всех программ, которые мы практически вместе делаем, вместе реализуем, вместе грустим от неудач, вместе радуемся успехам", - сказал Никол Пашинян.
Ваагн Хачатурян поблагодарил за оценки, отметив, что они обязуют.
«Назначенный министр из команды. Уверен, что господин Хачатрян приложит все усилия для продолжения начатых программ. Уверен, что он с вашей непосредственной помощью, которую я ощутил за эти 7 месяцев работы министром. Эта помощь нужна всегда, и с вашей помощью будут рождаться новые идеи, и они также станут реальностью. Есть одно важное обстоятельство, о котором я хотел бы упомянуть и которое меня вдохновило. Вы дали свободу действий, в то же время заявив, что самое главное в этой свободе – это ответственность. И как министр я работал с этой ответственностью, чувствуя, что то, что мы делаем, мы делаем вместе с Правительством, мы способствуем реализации идей Правительства. Что же касается дальнейшей работы, то окажется, что я тоже не могу оставаться в стороне, так как отвечаю и за программы, реализуемые Правительством. Мое участие действительно должно быть в создании единой атмосферы в Республике Армения. В любом случае, я сделаю все возможное, чтобы иметь реальный успех и новые достижения. Поздравляю господина Хачатряна вместе с вами, желаю успехов вместе с командой. Убежден, что результатом оценок, озвученных уважаемым премьер-министром, будет то, что вы снова получите такие оценки», - сказал Ваагн Хачатурян.
Новоназначенный министр, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие.
«В министерстве уже сформирована команда, работы начаты на очень хорошей основе, в которой большую роль сыграли г-н Хачатурян, мои бывшие коллеги в лице г-на Аршакяна, г-на Чобаняна. Если мы все сделаем правильно, я уверен, у нас все получится. Главное – продолжать начатые программы, в будущем будем думать о новых».
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