В Армении подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусом
11:11, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 29 апреля в Армении подтверждено 422 865 случаев заболевания коронавирусом, из них 411 038 — с выздоровлением, 8 622 — со смертельным исходом.
В настоящее время реальное лечение от коронавирусной болезни получают 1522 пациента.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
За сутки проведено 3177 тестов, подтверждено 7 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 224 гражданина, летальных исходов не зарегистрировано.
Общее количество тестов достигло 3 млн 48 тыс. 431.
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