Омбудсмен Армении представил проявления политики арменофобии, осуществляемой Азербайджаном на государственном уровне

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 апреля Защитник прав человека РА Кристине Григорян встретилась в Париже с представителями Международной федерации прав человека (FIDH) и Международной лиги против расизма (LICRA), Чрезвычайным и Полномочным послом РА во Франции Асмик Толмаджян, а также армянскими юристами во Франции и с представителями Коллегии адвокатов (AFAJA). Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека РА сообщает, что в ходе встреч с представителями Международной федерации прав человека и Международной лиги по борьбе с расизмом и антисемитизмом Защитник представил проявления последовательного арменофобии Азербайджана, которые имели место как во время войны 2020 года, так и после нее.



Проявления политики ненависти к армянам Арцаха были представлены, в том числе, запугиванием и применением силы в отношении населения сел вблизи линии соприкосновения. Были упомянуты обусловленные национальной и религиозной ненавистью проявления государственной политики, такие как "парк трофеев", конкретные действия бакинской администрации по искоренению армянского наследия и следов армянства, а также заявления азербайджанского лидера, разжигающие ненависть. и признание в ненависти к армянам.



Представители Международной федерации по правам человека поинтересовались причинами азербайджанского подхода к невозвращению армянских военнопленных и задержанных, а также международно-правовыми процессами. Представители Международной лиги против расизма и антисемитизма сочли неприемлемой и предосудительной практику открытия "парка трофеев" и воспитания ненавистью молодого поколения, подчеркнув, что политика ненависти с такой организованностью может породить новые преступления.



Достигнута договоренность о сотрудничестве с учреждением защитника в вопросах защиты и продвижения прав человека.



Состоялась практическая беседа с послом Армении во Франции Асмик Толмаджян и представителями Армянской коллегии адвокатов во Франции о необходимости совмещения осуществляемых и планируемых действий, а также усилий для достижения результатов.