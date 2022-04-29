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Омбудсмен Армении представил проявления политики арменофобии, осуществляемой Азербайджаном на государственном уровне

Омбудсмен Армении представил проявления политики арменофобии, осуществляемой Азербайджаном на государственном уровне

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 апреля Защитник прав человека РА Кристине Григорян встретилась в Париже с представителями Международной федерации прав человека (FIDH) и Международной лиги против расизма (LICRA), Чрезвычайным и Полномочным послом РА во Франции Асмик Толмаджян, а также армянскими юристами во Франции и с представителями Коллегии адвокатов (AFAJA). Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека РА сообщает, что в ходе встреч с представителями Международной федерации прав человека и Международной лиги по борьбе с расизмом и антисемитизмом Защитник представил проявления последовательного арменофобии Азербайджана, которые имели место как во время войны 2020 года, так и после нее.

Проявления политики ненависти к армянам Арцаха были представлены, в том числе, запугиванием и применением силы в отношении населения сел вблизи линии соприкосновения. Были упомянуты обусловленные национальной и религиозной ненавистью проявления государственной политики, такие как "парк трофеев", конкретные действия бакинской администрации по искоренению армянского наследия и следов армянства, а также заявления азербайджанского лидера, разжигающие ненависть. и признание в ненависти к армянам.

Представители Международной федерации по правам человека поинтересовались причинами азербайджанского подхода к невозвращению армянских военнопленных и задержанных, а также международно-правовыми процессами. Представители Международной лиги против расизма и антисемитизма сочли неприемлемой и предосудительной практику открытия "парка трофеев" и воспитания ненавистью молодого поколения, подчеркнув, что политика ненависти с такой организованностью может породить новые преступления.

Достигнута договоренность о сотрудничестве с учреждением защитника в вопросах защиты и продвижения прав человека.


Состоялась практическая беседа с послом Армении во Франции Асмик Толмаджян и представителями Армянской коллегии адвокатов во Франции о необходимости совмещения осуществляемых и планируемых действий, а также усилий для достижения результатов.


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