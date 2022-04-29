Псаки заявила, что у Вашингтона осталось $250 млн на оказание военной помощи Киеву

Администрация США может потратить только $250 млн на оказание военной помощи Украине, это все, что осталось от $3,5 млрд, выделенных на эти цели Конгрессом в марте текущего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы знаете, у нас было $3,5 млрд для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около $250 млн. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, помогать обеспечивать наличие у них необходимого оружия, <...> нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием", - сказала она. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее в четверг президент Джо Байден направил Конгрессу США запрос на выделение дополнительно $33 млрд Украине на безопасность, экономику и гуманитарную помощь. Как пояснил Белый дом, почти все средства, одобренные Конгрессом в марте на эти цели, израсходованы. В связи с этим законодателям направляется новый запрос.