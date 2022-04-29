Министр обороны побывал на передовой
09:53, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 апреля министр обороны РА Сурен Папикян посетил с рабочим визитом воинские части, расположенные на южном направлении республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны РА.
Глава Минобороны ознакомился с условиями несения боевого дежурства на высотных базах линии фронта, побеседовал с дежурными военнослужащими. Командир воинской части, генерал-майор Артак Будагян представил проведенную работу по укреплению линии фронта.
В ходе визита Сурен Папикян встретился с участниками трехмесячных сборов и с личным составом, дежурившим на передовой. Министр поинтересовался условиями службы участников сборов, их настроением и поблагодарил за активное участие в защите Родины.
По итогам визита министр обороны дал конкретные поручения и указания командирам войскового соединения и подведомственных воинских частей по исправлению зафиксированных упущений в сжатые сроки.
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