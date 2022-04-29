"Ереванский бестселлер": лидер - Илон Маск. Документальная литература, март 2022 г.

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект информационного агентства "Арменпресс" "Ереванский бестселлер" на этой неделе представляет десятку лучших документальных произведений по результатам мартовских продаж.



На первом месте книга Илона Маска "Когда все против тебя: Илон Маск о себе". В книге собраны интервью и выступления одного из ключевых людей мира Илона Маска. Тематические разделы книги посвящены различным направлениям деятельности Илона Маска: SpaceX и колонизация Марса, Tesla Motors и распространение электромобилей, SolarCity и зеленая энергетика. Кроме того, цитируются замечательные высказывания и идеи Маска о кадровой политике, работе и жизни в целом.



На втором месте мировой бестселлер Джона Стрелека «Кафе на краю света». В книге герой убегает от хаоса собственной жизни и оказывается в далеком от мира кафе, где заново открывает для себя смысл своей жизни через беседы с вопросами меню и официантами. Книга поможет каждому найти цель своего существования, изменить собственную жизнь, каждому даст огромный заряд мотивации.



На третьем месте книга Джеймса Клира «Атомные привычки». Книга «Атомные привычки» раскрывает маленькие изменения, в которых скрыта великая сила. Случалось ли когда-нибудь, что вы пробовали обрести новую привычку или потерпели неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, которая при тщательном анализе способна избавиться от вредных привычек и сделать неизбежными хорошие.



«Клуб 5-и часов утра» Робина Шармы на четвертом месте. "Клуб 5-и часов утра" - мотивационная работа. Здесь Шарма пытается научить читателя совету просыпаться рано утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, почему бы и нет, любимым. Экскурсии, полные интересных приключений героев, делают книгу еще более загадочной и разнообразной.



На пятом месте книга Нарине Багдасарян «На пути к свету». Это сумма жизненного опыта Нарине Багдасарян, многолетнего преподавателя йоги. Книга «открывается» Свету, то есть тем путям, которыми Наринэ верит в достижении мира и гармонии человеческого тела и души. Эта книга, содержащая теоретические и практические советы и беседы с творческим подходом, о любви.



Джон Кехо «Сила мысли. Вперед в 21 век» - на шестом месте. После трех лет изоляции автор сосредоточился на деятельности человеческого мозга. Комбинированные методики Джона Кехо по активизации безграничного потенциала мозга способны улучшить жизнь человека, наполнить ее счастьем и успехом.



Юваль Ной Харари «Сапиенс. Краткая история человечества» - на седьмом месте. Сто тысяч лет назад на Земле было не менее шести видов человека, сегодня остался только один — Homo sapiens. Что случилось с остальными и что нас ждет? Большинство книг по истории человечества имеют либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари ломает стереотипы этой очень оригинальной книгой. Его история начинается 70 000 лет назад, когда мировое признание только начиналось. Харари рассказывает, как развивающийся человек влиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор сочетает историю и науку, рассматривая популярные взгляды, связывая прошлые события с современными проблемами и рассматривая отдельные события в контексте более широких идей. Харари вынужден смотреть вперед, так как в последние десятилетия люди начали обходить законы естественного отбора, управлявшие жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и кем мы хотим стать?



Дэниэл Гоулман «Эмоциональный интеллект» находится на восьмом месте. «В чем залог успеха?», «Почему умные люди иногда терпят неудачу?», «Какую роль играют эмоции в межличностных отношениях, работе, здоровье, образовании и воспитании?». Эта блестящая работа американского психолога Дэниела Гоулмана, обобщающая достижения психологии и неврологии в области эмоций, проливающая свет на такие вопросы, была впервые опубликована в 1995 году, и по сей день до сих пор считается одной из лучших работ в области эмоционального интеллекта, которая была переведена более чем на 40 языков и продана миллионными тиражами по всему миру.



Книга Аветиса Григоряна и Арсена Бобохяна «Операция Зод» на девятом месте. Азербайджан не скрывает своих территориальных амбиций в отношении приграничных районов Гегаркуникской области Армении. Эта работа показывает, что стремления Баку не новы, они имеют как минимум 100-летнюю историю. В 1919 году татарское население Сотского района по наущению Азербайджана восстало против армянского правительства и заявило о своем присоединении к Азербайджану. И только благодаря операции «Зод» этот важный регион остается в составе Армении. Операция «Зод» практически неизвестна широкой публике, при этом она является одной из самых ярких страниц истории прошлого века. Впервые и на основе новых фактических данных авторы книги представляют причины, хронологию и последствия армяно-татарских столкновений в районе озера Севан.



Книга Джо Наварро «Будь эксклюзивом» — на десятом месте. Новая книга агента ФБР Джо Наварро уже доступна армянским читателям. Проработав много лет в ФБР, автор еще раз делится своим опытом, который делится на пять основных принципов: самообладание, настойчивость, общение, действие, психологический комфорт. Это новый формат книги для настоящих лидеров, который точно поможет читателю стать по-настоящему уникальным.





«Ереванский Бестселлер» представила Роза Григорян



В список не вошли книги, получившие награду «Ереванский бестселлер» и энциклопедии.



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