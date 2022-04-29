«Рома» не обыграла «Лестер» в первом матче полуфинала Лиги конференций
09:38, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В первом матче полуфинала Лиги футбольных конфедераций «Рома» принимала «Лестер».
Как сообщает «Арменпресс», в первом матче в Англии "Рома" добилась преимущества на 15-й минуте игры. Лоренцо Пеллегрини выделялся в составе «Волков». Однако «Лестер» избежал поражения на 67-й минуте второго тайма, когда Манчини забил автогол.
Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но был заменен на 57-й минуте.
Ответный матч команд состоится 5 мая.
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