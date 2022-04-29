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«Рома» не обыграла «Лестер» в первом матче полуфинала Лиги конференций

«Рома» не обыграла «Лестер» в первом матче полуфинала Лиги конференций
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В первом матче полуфинала Лиги футбольных конфедераций «Рома» принимала «Лестер».

Как сообщает «Арменпресс», в первом матче в Англии "Рома" добилась преимущества на 15-й минуте игры. Лоренцо Пеллегрини выделялся в составе «Волков». Однако «Лестер» избежал поражения на 67-й минуте второго тайма, когда Манчини забил автогол.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но был заменен на 57-й минуте.

Ответный матч команд состоится 5 мая.
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