Европейские индексы - 28-04-22
МОСКВА, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.35% и составил 13979.84 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.98% и составил 6508.14 пункта, британский FTSE вырос на 1.13% и составил 7509.19 пункта, а российский RTSI снизился на 0.68% и составил 1041.91 пункта.
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