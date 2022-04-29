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От огнестрельного ранения погиб солдат-срочник

От огнестрельного ранения погиб солдат-срочник
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 апреля, около 19:20, по предварительным данным, солдат-срочник N-й воинской части Министерства обороны РА Самвел Седрак Саноян (2002 г.р.) был застрелен сослуживцем.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны РА.

Рядовой Саноян скончался по дороге в госпиталь. Ведется следствие для полного выяснения обстоятельств произошедшего.
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