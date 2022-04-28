Польша и Румыния объявили о военных учениях

Польша и Румыния в четверг объявили о военных учениях на фоне военных действий в Украине, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Как заявило Войско польское, с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника, в связи с чем граждан попросили не фотографировать ее и не публиковать информацию о самой технике и ее перемещениях. Движение техники будет осуществляться в основном на севере и востоке страны.

"Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее, некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика", - говорится в сообщении ведомства.

Одновременно минобороны Румынии, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной и Молдавией, заявило о проведении учений с участием стран НАТО.

"Учебные мероприятия, проводимые военнослужащими союзных стран, дислоцированных в нашей стране, в рамках мероприятий по усилению безопасности восточного фланга НАТО, являются актуальными, поэтому такие колонны боевой техники, принадлежащие не только США, но и Бельгии, Франции, Италии, Великобритании или Португалии, можно будет часто наблюдать во время поездок между базами и совместными тренировочными комплексами", - заявили в минобороны.

Учения и перемещения войск проходят на фоне обострения ситуации в Приднестровье. Там произошли три теракта: в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.