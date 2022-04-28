Байден запросил у конгресса США 33 миллиарда долларов на поддержку Украины

Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции РФ, следует из распространенного заявления Белого дома.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, согласно документу, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности" Украине, а также на укрепление европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.

Данный пакет средств, среди прочего, призван обеспечить "непрерывные поставки Украине дополнительных единиц артиллерии, бронетехники, противотанковых и противовоздушных средств". Кроме того, эти средства предлагается направить на усиление "возможностей в киберсфере и передовых систем ПВО, наращивание производства боеприпасов и стратегически важных полезных ископаемых, а также оказание усиленной разведывательной поддержки".

Кроме того, Байден запросил у конгресса дополнительные 8,5 миллиарда на экономическую помощь Киеву, которая пойдет в том числе на поддержку бизнеса, а также "противодействие дезинформации и пропаганде России".

Также часть данных средств - 500 миллионов долларов - предполагается потратить на поддержку внутреннего производства сельскохозяйственной продукции в условиях перебоев на мировом рынке, спровоцированных, по мнению Вашингтона, событиями на Украине.