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Главы МИД Арцаха и Приднестровья провели встречу в режиме видеосвязи

Главы МИД Арцаха и Приднестровья провели встречу в режиме видеосвязи

В режиме видеосвязи 28 апреля состоялась беседа министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с главой внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталием Игнатьевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах, Давид Бабаян осудил совершенные накануне террористические атаки на ряд государственных структур ПМР и от имени властей и народа Арцаха выразил солидарность с братским приднестровским народом.

Были обсуждены вопросы, связанные с региональными и глобальными геополитическими процессами, а также отношениями между внешнеполитическими ведомствами двух стран.  


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