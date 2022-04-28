Премьер Израиля получил второе письмо с угрозой

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил второе письмо с угрозами в адрес своей семьи, полиция еврейского государства полностью засекретила детали расследования. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В свете еще одного письма с угрозами убийства, содержащего боевую пулю, адресованного семье премьер-министра и переданного израильской полиции, мы подчеркиваем, что существует полный запрет на публикацию каждой детали расследования. Расследование ведется подразделением "Лахав 433" в сотрудничестве со Службой общей безопасности ШАБАК", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Ранее СМИ Израиля сообщили, что Служба общей безопасности ШАБАК и полиция ведут расследование по поводу угроз, полученных премьер-министром страны Нафтали Беннетом по почте в конверте, куда также была вложена пуля. Подразделение, отвечающее за охрану семьи Беннета, было усилено после угроз в его адрес, сообщила во вторник вечером канцелярия главы правительства.