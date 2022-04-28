Армения и Индия активизируют сотрудничество в сфере занятости и социальной защиты







«Индия является очень важной страной для Армении в контексте междисциплинарного сотрудничества. В этой связи должен сказать, что это был достаточно результативный визит, насыщенный достигнутыми договоренностями. Уже сформированы рабочие группы для работы над выполнением договоренностей», - сказал министр Мкртчян.



Нарек Мкртчян особо отметил встречу с руководством крупной госкорпорации «Skill India», работающей в Индии. Корпорация сотрудничает с различными бизнес-ассоциациями, крупными компаниями, занимающимися повышением квалификации и обучением людей. Корпорация активно взаимодействует с учебными заведениями, бизнес-организациями, уточняет, какие направления являются приоритетными, какие специалисты необходимы. Другими словами, проводится комплексное исследование, вся информация собирается в одном месте, они пытаются реагировать на рынок труда путем взаимного сотрудничества. Это делается очень скоординированно по всей стране. Корпорация ежегодно обучает 60 миллионов человек. Министр сообщил, что с руководством корпорации подписан меморандум о внедрении такого учреждения в Армении.



«Для нас очень важен опыт Индии в обучении большого количества людей и повышении их конкурентоспособности на рынке труда. Сегодня мы пересматриваем наши планы занятости, чтобы сделать их более целенаправленными. В этом контексте очень важно изучать успешный международный опыт. В этом плане Индия имеет достаточно успешный опыт. Если нам удастся внедрить такую систему в Армении, мы сможем предложить нашим гражданам новые пути развития навыков», - сказал Нарек Мкртчян.



Также состоялась продуктивная встреча с министром труда, занятости и окружающей среды Индии Бхупендером Ядавом. Нарек Мкртчян сообщил, что достигнуты договоренности о подписании соглашений по нескольким направлениям. Уже сформирована рабочая группа, уточнен список лиц, ответственных за работу с Арменией в этой сфере.



«Мы начнем работу на следующей неделе. Одно из направлений – обсуждение организованной трудовой миграции. Как известно, в различных сферах Армении задействована рабочая сила из Индии. Мы планируем основать это движение на правовых отношениях, предоставлять юридические консультации, формализовать неформальные мероприятия и предоставлять возможности для обучения», — сказал он.



Следующей областью, которая была реконструирована в Индии, является сфера социальной защиты – трудовые отношения. Министр отметил, что Индия является одной из уникальных стран, которая придала статус людям, работающим удаленно, в том числе в системе социальной защиты. Это возможно и для Армении. В этом направлении начнется процесс обмена опытом. ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках рабочего визита министра труда и социальных вопросов РА Нарека Мкртчяна в Индию достигнут ряд договоренностей по активизации сотрудничества в сфере занятости и социальной защиты. Министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» отметил, что это первая попытка диалога такого уровня.«Индия является очень важной страной для Армении в контексте междисциплинарного сотрудничества. В этой связи должен сказать, что это был достаточно результативный визит, насыщенный достигнутыми договоренностями. Уже сформированы рабочие группы для работы над выполнением договоренностей», - сказал министр Мкртчян.Нарек Мкртчян особо отметил встречу с руководством крупной госкорпорации «Skill India», работающей в Индии. Корпорация сотрудничает с различными бизнес-ассоциациями, крупными компаниями, занимающимися повышением квалификации и обучением людей. Корпорация активно взаимодействует с учебными заведениями, бизнес-организациями, уточняет, какие направления являются приоритетными, какие специалисты необходимы. Другими словами, проводится комплексное исследование, вся информация собирается в одном месте, они пытаются реагировать на рынок труда путем взаимного сотрудничества. Это делается очень скоординированно по всей стране. Корпорация ежегодно обучает 60 миллионов человек. Министр сообщил, что с руководством корпорации подписан меморандум о внедрении такого учреждения в Армении.«Для нас очень важен опыт Индии в обучении большого количества людей и повышении их конкурентоспособности на рынке труда. Сегодня мы пересматриваем наши планы занятости, чтобы сделать их более целенаправленными. В этом контексте очень важно изучать успешный международный опыт. В этом плане Индия имеет достаточно успешный опыт. Если нам удастся внедрить такую систему в Армении, мы сможем предложить нашим гражданам новые пути развития навыков», - сказал Нарек Мкртчян.Также состоялась продуктивная встреча с министром труда, занятости и окружающей среды Индии Бхупендером Ядавом. Нарек Мкртчян сообщил, что достигнуты договоренности о подписании соглашений по нескольким направлениям. Уже сформирована рабочая группа, уточнен список лиц, ответственных за работу с Арменией в этой сфере.«Мы начнем работу на следующей неделе. Одно из направлений – обсуждение организованной трудовой миграции. Как известно, в различных сферах Армении задействована рабочая сила из Индии. Мы планируем основать это движение на правовых отношениях, предоставлять юридические консультации, формализовать неформальные мероприятия и предоставлять возможности для обучения», — сказал он.Следующей областью, которая была реконструирована в Индии, является сфера социальной защиты – трудовые отношения. Министр отметил, что Индия является одной из уникальных стран, которая придала статус людям, работающим удаленно, в том числе в системе социальной защиты. Это возможно и для Армении. В этом направлении начнется процесс обмена опытом.