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ЕК сможет запустить процедуру против стран ЕС, которые не выполнят антироссийские санкции

ЕК сможет запустить процедуру против стран ЕС, которые не выполнят антироссийские санкции

Еврокомиссия (ЕК) сможет запустить правовую процедуру против стран - членов Евросоюза, которые откажутся выполнять санкции в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.


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