ЕК сможет запустить процедуру против стран ЕС, которые не выполнят антироссийские санкции

Еврокомиссия (ЕК) сможет запустить правовую процедуру против стран - членов Евросоюза, которые откажутся выполнять санкции в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.